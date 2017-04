NÖAAB Infotour mit Frühstückskipferl

26.04.2017, 11:27 Uhr



Macher unterstützen

Bezirksobmann Thomas Grießl und Kammerrat Josef Hager verteilten zum Start der Aktion frische Kipferl und übergaben den Pendlern schon am frühen Morgen den neuen Folder mit den aktuell gültigen Förderungen von Land und Bund.Zusätzlich konnten dann beim Infostand am Hauptplatz von Mistelbach viele Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte über die aktuellen Fördermöglichkeiten informiert werden.„Wir sind Partner der Fleißigen und Tatkräftigen und um den Menschen im Arbeitsleben unter die Arme zu greifen, setzen wir verstärkt auf Information über die vielen Möglichkeiten, die es zur Unterstützung gibt.Andere Zeiten verlangen neue Antworten, daher setzt sich der NÖAAB laufend dafür ein, Förderungen an die Veränderungen unserer Gesellschaft und Arbeitswelt anzupassen“, – so der Bezirksobmann.In die aktuelle Broschüre wurden auch die neuesten Förderprogramme des Landes aufgenommen, wie zum Beispiel ‚Arbeitswelt 4.0 – Fit für die Zukunft‘, wodurch Umschulungen im Bereich der Digitalisierung gefördert werden. Auch zu Themen wie sicheres Wohnen und Kinderbetreuung gibt es neue Fördermaßnahmen.