Frag nach bei Lena

18.10.2017, 09:59 Uhr

Die Jungmami und Neo-Unternehmerin Lena Sattmann bietet in ihrem urigen Geschäft nur Produkte, die sie uneingeschränkt empfiehlt.

PAASDORF (gdi). Haben Sie Fragen zur Ernährung während der Stillzeit oder zur beginnenden Beikost des Babys? Suchen Sie Alternativen bei Unverträglichkeiten von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln oder Waschprodukten? Lena Sattmann bietet in ihrem entzückenden Geschäft "Lenas Auslese" nicht nur hochqualitative Nahrungsmittel für interessierte Kunden sondern auch gerne Beratung zu vielen Fragen rund um gesunde Ernährung. "In meiner Karenzzeit mit meinen zwei Kleinen Kindern habe ich mich oft gefragt, was ich beruflich weiter machen will. Hochwertige Lebensmittel in gutem Essen genießen, das ist mein Herzensthema." Der deraus folgende Schritt, in einem alten Bauernhaus ein feines Verkaufslokal einzurichten und ihr Produktsortiment nach und nach zu erweitern macht Lena so richtig glücklich. Die Kunden genießen die vielen Kochanregungen und Tipps und die Kleinen können während dem Einkauf im urigen Hof neben den zufriedenen Henderln oder in der Puppenecke spielen.