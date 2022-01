Der starke Wind der in den Nachmittagsstunden des 22. Jänner im Bezirk Murau wehte, war auch für Einsätze der Feuerwehren Oberwölz und Katsch an der Mur verantwortlich. Die FF Oberwölz mußte mehrere umgestürzter Bäume entlang den Gemeindestraßen nach Salchau und Hinterburg frei schneiden. Bei einem Wohnhaus wurden die Dachziegel abgehoben. In Frojach mußte die FF Katsch an der Mur die Hälfte eines Hausdaches mit Planen wieder dicht machen, nachdem der starke Wind dies abgehoben hatte. Beide Feuerwehren waren mit 15 Mann mehrere Stunden im Einsatz.