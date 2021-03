BEZIRK NEUNKIRCHEN. Robert Reiner und Hannes Schrammel betreiben in Gloggnitz eine Praxis für Wundmanagement: "Wir legen individuelle Behandlungsstrategien fest und führen diese vor Ort durch.

"Außerdem koordinieren wir für Patienten und deren Angehörige Termine bei Ärzten, in Krankenhäusern, handeln Formalitäten mit Krankenkassen ab und übernehmen die Materialbestellungen zur weiteren Wundversorgung", so Reiner und Schrammel.

Die richtige Wundversorgung beschleunigt die Wundheilung. So werden Komplikationen, wie Infektionen oder wiederkehrende Wunden, vorgebeugt. Gleichzeitig werden Schmerzen reduziert und somit die Lebensqualität gefördert.

Etwa 20 Prozent der Gesamtkosten der Wundmanagement-Betreuung werden von den Kassen übernommen. Außerdem sind die Kosten steuerlich absetzbar.