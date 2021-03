BEZIRK NEUNKIRCHEN. Seit den 1980ern wurde Poledance als Tanz- und Sportform immer beliebter und kann ein ganzkörperliches Fitnesstraining mit großem Spaßfaktor sein. PoleDreams-Inhaberin Carina Oschlejschek verwendet gerne die Bezeichnung Luftakrobatik: "Viele denken zuerst, dass sie schwierige akrobatische Figuren nicht schaffen werden. Wir beginnen mit einem Aufbautraining, neben Tanz und Technik ist das Cardiotraining wichtig."

Luftakrobatik

Weiters bietet Oschlejschek auch Aerial Hoop (Luftringe) und reine Fitness-, Mobility- und Stretchingeinheiten an. "Aerial Yoga - Yoga in einer Tuch-Schaukel - ist generell beliebt und kann auch gut von Menschen mit Übergewicht oder nach einem Bandscheibenvorfall ausgeübt werden", erzählt die Trainerin. Um fit zu bleiben, empfiehlt die Sportlerin: "Am besten einmal pro Woche eine Stunde Pole Dance oder Luftakrobatik plus eine Fitness- oder Stretchingeinheit."