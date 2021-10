BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der Kulturverein Neunkirchen präsentiert Ernst Molden & das Frauenorchester im VAZ Neunkirchen.

"Im Wienerischen lauert ja stets die Gefahr, dass seine Interpreten sich dabei zu sehr von dessen Defätismus runterziehen lassen. Das ist auf Textseite durchaus erwünscht. Schließlich blühen in den dunklen Winkeln der Wiener Seele die grimmigsten Blüten. Aber wenn die Musik dabei in den Begräbnismodus kippt und stehend k.o. in Richtung selbstgerechtes Fadgas schlurft, ist es nicht so klass. Das Frauenorchester ist diesbezüglich unbedenklich. Dei Schwesda waand kommt eher forsch daher. Die meisten Songs sind zumindest im Midtempo angesiedelt, laufen also nicht Gefahr, Lidschwere zu erzeugen. Das Orchester dreht lieber auf, als sich auf die Bremse zu stellen. Das kommt gut, das fährt", beschreibt Karl Fluch − Der Standard.

Tickets und Infos: www.kultur-nk.at

Auf der Bühne

Ernst Molden: Stimme, Gitarre

Sibylle Kefer: Stimme, Gitarre, Querflöte

Marlene Lacherstorfer: Bass, Stimme

Maria Petrova: Schlagzeug, Stimme

Ernst Molden & das Frauenorchester

20. Oktober, 19.30 Uhr

Veranstaltungszentrum

Würflacher-Straße 1

2620 Neunkirchen