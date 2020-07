BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bereits seit fünf Jahren findet die jährliche Konzertreihe des Karl-Renner-Museums im "Klanggarten" in Gloggnitz statt. Wegen Schlechtwetters musste das musikalisch feine Konzert der Wiener Jazz-Gypsy-Swing-Band "Fainschmitz" in den Stadtsaal verlegt werden. Bei dieser Gelegenheit ehrten und verabschiedeten Bürgermeisterin Irene Gölles, Renner-Museum Neo-Direktor Michael Wilczek, wissenschaftlicher Leiter Dr. Michael Rosecker und Museumsbetreuerin Vanessa Staudenhirz den früheren Direktor Wolfgang Luftensteiner. Natürlich gab es aufgrund der Coronakrise ein paar Regeln einzuhalten. Das von vielen Besuchern erste Konzert nach dem Lockdown wurde jedoch vollkommen genossen. Unter den Kulturinteressierten: Gemeinderätin Susanne Haiden, Rosa Wagner, Elisabeth und Christian Frank, Umwelt-Stadtrat Wolfgang Hahnl mit seiner Andrea und Kultur-Stadtrat Peter Kasper. Weitere Konzerte: Auque &Laszakovits am 21. August und Samek/Höller/Leinweber am 4. September im Garten ders Karl-Renner-Museums.