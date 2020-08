BEZIRK NEUNKIRCHEN. Auch Sie haben historische Fotos aus dem Bezirk und das Gegenstück von heute dazu? Dann schicken Sie uns die Bilder mit einigen erklärenden Zeilen an neunkirchen.red@bezirksblaetter.at

Ab 1851 war in Schlöglmühl die K&K-Papierfabrik in Betrieb. Während Umbauarbeiten kam es am Ostersonntag 1909 zu einen Großbrand. In den 70-er Jahren erwischte die Wirtschaftskrise die Papierindustrie in Schlöglmühl. 1982 folgte die endgültige Schließung. Die Fabrik steht heute unter Denkmalschutz.