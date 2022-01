BEZIRK NEUNKIRCHEN. Plastikverschlüsse helfen dem Tierschutz. Der Neunkirchner Unternehmer Gustav Morgenbesser übernimmt die Plastikstoppel diverser Getränkeflaschen. Mehr dazu liest du hier.



Sein Herz für Tiere beweist der FotoLaden-Betreiber Gustav Morgenbesser. Seit Jahren sammelt er alte Plastikverschlüsse (von Flaschen). Die Verschlüsse übergibt der Neunkirchner Unternehmer dann an "Stibis Hundeparadies" im steirischen Mürztal. Und dann? "Dann werden die Verschlüsse recycelt und der Erlös kommt den dortigen Hunden zu Gute", so der Neunkirchner. Vor kurzem holte Gerhard Brey wieder beim FotoLaden in der Neunkirchner Föhrenwaldstraße 33 haufenweise Plastikstoppel ab. Und es darf weiterhin fleißig gespendet werden!