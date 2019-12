BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ungewöhnliche Objekte erspähte ein ehemaliger Autobahngendarm aus Gloggnitz am Ternitzer Nachthimmel.

Lichtobjekte will ein Gloggnitzer über Ternitz gesehen haben.

Foto: Symbolfoto

"Am Abend des 26. Dezember, gegen 18 Uhr, befand ich mich mit meiner Familie im Stadtpark von Ternitz. Plötzlich sahen wir am Himmel ein langsam dahin schwebendes, strahlendes, Flug-Objekt Richtung Semmering fliegen", berichtet der Gloggnitzer via E-Mail den Bezirksblättern. Kurz darauf will der Pensionist "mehrere sternförmige Flugobjekte" gesehen haben, die dem anderen folgten.

"Hat diese seltsame Himmelserscheinung vielleicht auch eine andere Personen wahrgenommen?", fragt sich der Gloggnitzer, der seine Beobachtung selbst kaum glauben kann.

Die Bezirksblätter hakten beim Ternitzer SPÖ-Bürgermeister Rupert Dworak nach, ob er Licht in diese kuriose UFO-Sichtung bringen kann. Immerhin ist nun auch die Zeit von Schau-Feuerwerken für die nahende Silvester-Nacht...

Eine Antwort steht noch aus. Bleiben Sie dran, wir tun es auch.