BEZIRK NEUNKIRCHEN. MediaShop ist beim Firmenlauf am 23. Juni wieder als Hauptsponsor an Bord. Das Unternehmen will mit bis zu zehn (!) Teams starten. "Wir sind noch dabei herauszufinden, wieviele von den inzwischen mehr als 180 Mitarbeitern am Standort Neunkirchen dabei sein werden", so Stefan Holzer, Mitglied der Geschäftsführung von MediaShop.

Gemeinsam mit Embers wird ein wöchentlicher Lauftreff unter Federführung von Geschäftsführerin Christina Lang (Embers) organisiert.

Auch andere Sportarten werden für die Mitarbeiter angeboten. So halten hält sich das MediaShop-Team das ganze Jahr über fit. Eine Kollegin bietet etwa Online Yoga-Kurse an.

Zur Sache

Firmenlauf 2022

23. Juni, 19 Uhr

Raiffeisenbank

Raiffeisenstraße 2

2620 Neunkirchen