BEZIRK NEUNKIRCHEN. In der LFS Warth wurden rund 1.000 vorbestellte Obstbäume ausgegeben. Das Ziel dieser Aktion ist die Obst- und Wildobstbestände in Niederösterreich zu erneuern.

Fachlehrer Karl Stückler mit den Schülerinnen Verena Scherz, Katharina Bosnjak und Anja Scherleitner, die tatkräftig bei der Baumausgabe mithalfen.

Foto: Jürgen Mück

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Auch dieses Jahr war das Interesse sehr groß, die Streuobstwiesen der Region zu erneuern. Rund 1.000 Obstbäume wurden ausgegeben, die somit für den Erhalt einer intakten Kulturlandschaft auch in der Zukunft beitragen", betont Fachlehrer Karl Stückler, der die Ausgabe der Bäumchen leitet.

Dank dieser Initiative wurden in den vergangenen 15 Jahren über 10.000 Bäume gepflanzt. "Hinter der Kulisse offenbart sich ein wahrer Schatz an Obstsorten- und Artenvielfalt inmitten der Kulturlandschaft", so Stückler.