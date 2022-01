BEZIRK NEUNKIRCHEN. Hollywood befindet sich im Corona-Koma: So gut das Kino-Geschäft im Vorjahr lief, heuer startete es verhalten.

TERNITZ. Es war Samstag, später Nachmittag. Die Freude auf den neuen Spiderman-Streifen war groß. Der Marvel-Streifen zog an jenem Nachmittag aber gerade einmal sechs Besucher in die Vorstellung. Die Ausnahme?

hochgeladen von Thomas Santrucek

"Popcorn, Nachos und Cola. Und danach

Sportgummi und Rum-Cocos – das ist die typische Kinojause."

Mario Picalek

"An sich waren die Spiderman-Vorstellungen sehr gut besucht. Der Film lief bei der angesprochenen Vorstellung bereits in der sechsten Spielwoche", erklärt Mario Picalek, Betreiber des "Stadtkino Ternitz" und des Wimpassinger Kinos.

Insgesamt sei der Jänner "halbwegs gut gelaufen": "Obwohl die meisten Blockbuster nur vereinzelt ankommen. das betrifft auch den Februar es wird alles in den eher späten Frühling verschoben das betrifft sowohl US-amerikanische Filme wie auch deutsche und österreichische Filme", skizziert Picalek. Als Grund dafür nennt Picalek, dass das Filmeland USA derzeit voll von der Omikron-Welle getroffen werde; und das färbe auch auf Deutschland und Österreich ab.

"Im Sommer 2021 hatten wir 120 Prozent

Umsatzsteigerung. Jetzt fehlen die Top-Filme."

Mario Picalek

2021 war ein gutes Jahr

2022 wird es schwer haben an das abgelaufene Kinojahr anzuknüpfen. Picalek rechnet vor: "Da hatten wir 8.651 Besucher und eine Umsatzsteigerung von 120 Prozent; dafür war das Pandemiejahr 2020 unterirdisch." Picalek übt sich in Zweckoptimismus.

Wen es ins Kino zieht, der deckt sich für die Vorstellung freilich mit Knabbereien ein. Das gehört einfach dazu. Was besonders beliebt ist? "Popcorn, Nachos und Cola. Und danach Sportgummi und Rum-Cocos – das ist die typische Kinojause", so Picalek.