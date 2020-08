BEZIRK NEUNKIRCHEN. Kurz nachgefragt – schnell geantwortet.

Robert Reiner (l.) und Hannes Schrammel (r.)

Zum Frühstück gibt es ... Semmeln mit Käse und Marmelade (Reiner) | Brot, Butter, Marmelade & Kaffee (Schrammel)

Pro Woche arbeite ich ... derzeit über 60 Stunden (Reiner) | ausreichend (Schrammel)

Wunden ... sind mit viel Arbeit verbunden (Reiner) | jede für sich eine Herausforderung (Schrammel)

Betreuung ... Patient und seine Angehörigen (Reiner) | ganzheitlicher Ansatz (Schrammel)

Wenn ich nochmal von vorne anfangen müsste ... wäre ich trotzdem Intensivpfleger (Reiner) | würd ich wahrscheinlich Förster werden (Schrammel)

Urlaub ist für mich ... Meer und Entspannung (Reiner) | Sonne, Strand und Meer (Schrammel)

Familie ist ... alles (Reiner) | das Wichtigste (Schrammel)

Wenn ich reich wäre ... ich wäre genauso wie jetzt (Reiner) | wäre ich ganzjährig in Griechenland (Schrammel)

Das würde ich nie tun ... verraten (Reiner) | lügen (Schrammel)

Meine größte Herausforderung war ... die Firma mit Hannes hochziehen (Reiner) | da werden noch viele kommen (Schrammel)

Drei Dinge für die einsame Insel ... meine Frau, meine Kinder und das Handy (Reiner) | meine Familie, ein Sonnenschirm und ein Taschenmesser (Schrammel

Mein liebstes Hobby ... Fitnessstudio (Reiner) | Tennisspielen (Schrammel)

Meine letzten Worte sollen sein ... darüber hab ich noch nicht nachgedacht (Reiner) | the show must go on (Schrammel)