Und alle wollten sie Schneeberg Koarls Show sehen

11.05.2017, 22:05 Uhr

Stadtkino Ternitz im Banne des mächtigen Zweitausenders.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer den Losenheimer kennt, weiß, Karl Tisch alias "Schneeberg Koarl" lebt mehr oder weniger auf dem – nona – Schneeberg. Und weil der Bergretter so oft oben ist, hat er bildgewaltig die Jahreszeiten am Schneeberg festgehalten. Davon konnten sich die Besucher seiner Show, ausgestrahlt auf der Kinoleinwand von Mario Picalek am 11. Mai ein Bild machen. Die Bilder wirkten auf der Leinwand echt leiwand!Davor hatte die Sekt- und Weinbar von Dietmar Fink Hochbetrieb. Auch Popcorn und Bier an der Kino-Theke wurde gerne mit zur Schneeberg-Multimedia-Show genommen. Unter den Bergfans gesichtet: Edelweißhütten-Wirt Mario Scheffer mit seiner Nici Kovacs, Herta Faustmann und ihr Gatte "Mister Klettersteig" Ferdinand Faustmann, Elektriker Martin Langegger mit Gattin Silja, Stadtrat Peter Spicker, Eventkultur-Macher Harry Brawenec, Bücherei-Chefin Susanne Holzer, Pittens Gemeinderat Reinhard Glöckel, Doris Artner, Bergretter Tom Kratzer, Musiker Helmut Richter, Filmemacher Peter Glatzl, "Fußwerk"-Chefin Gillian Schneidhofer mit Sohn und Quetschn-Spieler Chris, Koarl Tischs Gattin Ruth und viele mehr.