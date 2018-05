Abseilen endete in Sackgasse: Hollabrunner (58+25) in Bergnot

02.05.2018, 05:38 Uhr

Nächtlich Rettungsaktion am 1. Mai auf der Rax bis 4 Uhr früh.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (Dittler). Beinahe die ganze Nacht waren 13 Bergrettungsmänner der Ortsstelle Reichenau unterwegs um einen Mann (58) und eine Frau (25) beide aus Hollabrunn aus einem Klettersteig im „Großen Höllental“ (N- Seite der Rax) zu bergen.Das Paar war am Dienstagmorgen zu einer Bergtour auf die Rax aufgebrochen. Sie stiegen über den Teufelbadstubensteig (versicherter Klettersteig) auf um dann am Nachmittag über den Alpenvereinssteig (versicherter Klettersteig c. 800 Hm) abzusteigen. Im oberen Wandteil entschlossen sie sich denn Gustav Jahnsteig weiterzugehen um sich später zum Wandfuss abzuseilen. In einer steilen Felsrinne konnten sie, nachdem sie das Abseilseil abgezogen hatten nicht mehr weiter. Der Felsabbruch unter ihnen war zu hoch und retour war der Aufstieg zu schwierig.Um 21 Uhr riefen sie daher die Bergrettung Reichenau um Hilfe. Ein Rettungstrupp versuchte von oben, ein zweiter von unten über den Alpenvereinsteig die Beiden zu erreichen. Nachdem dieTrupps beinahe zeitgleich die Hilfesuchenden erreichten konnten sie in einer aufwendigen Rettungsaktion mittels Seilsicherung geborgen und über das Gaisloch (versicherter Klettersteig) ins „Große Höllental“ und später ins Weichtalhaus gebracht werden.Die Rettungsaktion konnte um 4 Uhr früh nach 6 Stunden beendet werden.