Brandeinsatzübung mit neuer Frauenpower

23.09.2018, 14:05 Uhr

Feuerwehrfrau wurde Angelobt

Neue Feuerwehrfrau in Pottschach

Brandeinsatzübung

Danke für euren Einsatz

Am 23.September wurde auf einem Landwirtschaftlichen Objekt in Pottschach die Gemeinschaftsübung der Feuerwehren Ternitz-Pottschach und der Feuerwehr Ternitz-Putzmannsdorf durchgeführt.Schon vor Beginn der Übung durfte Kommandant Oberbrandinspektor Josef Teix die Angelobung des neuen Feuerwehrmitgliedes Simone Weninger durchführen. Sie wird die Feuerwehr Ternitz- Pottschach in Zukunft verstärken.Schuppenbrand bei Schweißarbeiten an einem Anhänger lautete die Übungsannahme für die Einsatzkräfte. Drei vermisste Personen mussten unter schwerem Atemschutz von einem Heuboden gerettet und in das Freie gebracht werden. Als erschwertes Hindernis wurde bei der Übung auch angenommen das die zwei umliegenden Hydranten außer Betrieb seien und so musste vom Angrenzenden Saubach die Wasserversorgung mittels Tragkraftspritzen sichergestellt werden. Die geretteten und verletzten Personen wurden dem Arbeitersamariterbund Ternitz-Pottschach übergeben der ebenfalls an der Übung teilgenommen hat. Die Feuerwehr Ternitz-Rohrbach füllte mit ihrem Atemluftfahrzeug die Atemluftflaschen der Atemschutzgeräteträger wieder auf.Stadtrat Franz Stix bedankte sich im Namen der Stadtgemeinde Ternitz bei den Einsatzkräften für ihre Bereitschaft und ihren Einsatz im Sinne der Bevölkerung. Im Anschluss wurden alle Übungsteilnehmer zu einem Getränk in das Gasthaus Waitzbauer nach Buchbach eingeladen.