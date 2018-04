Cyber-Mobbing: Wo die Gefahr im Netz lauert

19.04.2018, 06:07 Uhr

Bewusstseinsbildung in der Landwirtschaftlichen Fachschule Warth für verantwortungsvolle Internetnutzung

BEZIRK NEUNKIRCHEN (j_mück). Der internationale Aktionstag „Safer Internet“ war für die Schülerinnen des 3. Jahrganges Fachrichtung „Betriebs- und Haushaltsmanagement“ der Anlass, sich mit der verantwortungsvollen Internetnutzung verstärkt zu beschäftigen. „Die Verwendung digitaler Medien in der Schule hat in den letzten Jahren rasant zugenommen und das Internet sowie das Smartphone sind inzwischen in das Unterrichtsgeschehen integriert. Daher bekommt die sichere Nutzung digitaler Medien einen immer höheren Stellenwert“, betont IT-Lehrerin Martina Piribauer. „Mit dem Projekt ‚Safer Internet‘ wird die Medienkompetenz der Schülerinnen gefördert, wobei besonders auf die Risiken aufmerksam gemacht wird. Ein Schwerpunkt war der Bereich des Cyber-Mobbings, das die Jugendlichen behandelten“, so Piribauer.Eingangs erarbeiteten die Schülerinnen die Erscheinungsformen von Cyber-Mobbing, die Folgen und die wichtigsten gesetzlichen Regelungen. Anschließend setzten sie sich damit auseinander, was jede selbst aktiv dagegen tun kann. In Folge wurden zehn Empfehlungen, wie „Lass dir nichts einreden!“, „Rede darüber!“, „Melde Probleme!“ sowie „Unterbrich den Kreis!“ herausgearbeitet. Die Jugendlichen gestalteten dazu kreative Plakate mit Comics, die in der Aula nun für Gesprächsstoff bei den Mitschülern sorgen.