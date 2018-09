Ein Wanderweg durch pittoreske Schluchten

19.09.2018, 12:11 Uhr

Nach dem Felssturz ist der Wasserleitungsweg zwischen Hirschwang und Kaiserbrunn wieder begehbar.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (bs). Der Wasserreichtum der Berge um Reichenau ist unerschöpflich und verzaubert durch die Klarheit und Wildheit der Quellen, der Bäche und der Schwarza. Brachten einst die Wasserreiter das kostbare Nass von Kaiserbrunn an den kaiserlichen Hof, so versorgt heute die 1. Wiener Hochquellenwasserleitung Wien mit allerbestem Trinkwasser."Und dieses märchenhafte Wasser rinnt uns nun von selbst in die Häuser der Großstadt", beschrieb der Wiener Kaffehausliterat Peter Altenberg um 1900 begeistert die Hochquellenwasserleitung, die als ingenieurtechnisches Meisterwerk aus dem Höllental auf Geheiß des Kaisers die einstige Residenzstadt an der Donau mit kristallklarem Bergwasser versorgt. Den Kaiser gibt es schon lange nicht mehr, die Hochquellenleitung hingegen sprudelt und gluckert nach wie vor.

Wasserleitungsweg

Wasserleitungsmuseum

Zum 125-jährigen Bestehens der 1. Wiener Hochquellwasserleitung wurde entlang des schönsten Abschnitts der Leitungstrasse zwischen Hirschwang und Kaiserbrunn ein Wanderweg errichtet. Der Wasserleitungsweg wurde neu konzipiert und zeigt den Wanderern einen der attraktivsten Teile des Höllentales aus einer neuen, Atem beraubenden Perspektive. Einziger Wermutstropfen: Das Wirtshaus am Ende des Wanderweges ist seit längerem geschlossen. Ob es jemals wieder seine Schank für die durstigen Wanderer öffnet, kann niemand sagen.Interessant ist jedenfalls das Wasserleitungsmuseum in Kaiserbrunn. Es zeigt die Geschichte dieses einzigartigen Wasserversorgugnsprojekts. Strenger Wasserschutz im gesamten Berggebiet sichert die hervorragende Wasserqualität und die Erhaltung der reichen Flora und Fauna.Öffnungszeiten: 1. Mai bis 26. Oktober, Samstag, Sonn- und Feiertag durchgehend von 10:00 bis 17:00 Uhr.Möglichkeit zur Besichtigung der Kaiserbrunnquelle!Anmeldung und Auskünfte:Magistratsabteilung 31 - Wasserwerke Betriebsleitung Hirschwang02666/52548-0Führungen sind für Gruppen ab zehn Personen gegen Voranmeldung auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.