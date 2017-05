Gleitschirm-Flieger verunglückt

12.05.2017, 12:17 Uhr

37-Jähriger musste auf Wiese notlanden.

Problem mit Wind

BEZIRK NEUNKIRCHEN (LPD). Ein 37-jähriger Mann aus dem Bezirk startete am 11. Mai, gegen 18 Uhr, einen Flug mit einem Gleitschirm im südlichen Bereich des sogenannten Himmelreich, im Gemeindegebiet von Schottwien.Plötzlich auftretender böiger Wind dürfte den Gleitschirm zu Boden gedrückt und den Mann zu einer Notlandung im steilen Wiesengelände gezwungen haben. Der 37-Jährige erlitt durch den Aufprall am Boden Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung durch Rettung und Bergrettung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 16 mittels Tau geborgen und in das Unfallkrankenhaus Meidling nach Wien geflogen.