L.O.U.D.-Contest, die 2. Runde

In Ternitz legen sich junge Musik-Talente ins Zeug.

Die L.O.U.D.-Vorrunden

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Das ist DIE Chance für junge Musiker im Bezirk! Der Verein Event-Kultur-Ternitz startet unter Federführung von Jugendstadträtin Jeannine Schmid mit der zweiten Auflage des erfolgreichen L.O.U.D.-Bandcontests. Die Bezirksblätter sind als Medienpartner natürlich wieder mit dabei. Den Siegern winken 1.000 Euro Preisgeld! Infos: www.loud-bandcontest.atAm 4. Mai findet die erste Vorrunde statt. Dabei auf der Bühne: " Another Vision", "Karma", "Rays" und "Redamancy".Tags darauf spielen "In Chaos", "Juniversus", "Medicine for Grizzlies", "Our Eternal Chains“ und "The Forgotten P&S". Eintritt: 5 Euro. Vorverkauf bei der Stadtgemeinde Ternitz.4. Mai, 19 Uhr5. Mai, 19 Uhr11. Mai, 19 Uhr12. Mai, 19 UhrFür das große Finale ist das Kulturhaus Pottschach vorgesehen.27. Oktober, 19 Uhr