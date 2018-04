"Rosa-Käfer" für Neunkirchens Bürgermeister

23.04.2018, 00:00 Uhr

Herbert Osterbauer (ÖVP) schlug "Trophäe" der Bezirksblätter aus.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Allwöchentlich suchten die Bezirksblätter mit Unterstützung der Leser die schlimmsten Straßen im Bezirk Neunkirchen. Es war ein Versprechen der Bezirksblätter, dem Bürgermeister mit den marodesten Straßen eine Art Trophäe zu überreichen. Besonders häufig wurden Asphaltpisten der Bezirkshauptstadt genannt. Grund genug, ÖVP-Bürgermeister Herbert Osterbauer mit der "Trophäe" im Gepäck zu beglücken.

6 Millionen Euro nötig

Limit von 280.000 Euro pro Jahr



Helfen Sie mit

"Insgesamt haben wir 115 Kilometer zu erhalten", erklärte Stadtrat Günther Kautz (SPÖ), zuständig für die Instandhaltung der Asphaltpisten. Doch für wirklich gute Fahrbahnen reicht das Geld hinten und vorne nicht. "Wenn wir wirklich alle Straßen herrichten würden, bräuchten wir 6 Millionen Euro", so Herbert Osterbauer.Der ÖVP-Stadtchef schlug übrigens die Trophäe – ein rosarotes Spielzeugauto als Symbol für die kaputten Fahrbahnen – aus.Dass gerade in Neunkirchen so viele Straßen kaputt sind, führt Osterbauer auf Versäumnisse der Vergangenheit zurück: "Sie sind oft nie so gerichtet worden. Zum Beispiel fehlt in der Augasse der Unterbau. Ich habe Sanierungbehörde über mir. Wir haben 280000 Euro pro Jahr für Straßen und ich werde mich nicht über das Land hinweg setzen."Ganz sicher sind noch einige Fahrbahnen im Bezirk in einem schrecklichen Zustand. Daher läuten die Bezirksblätter die zweite Runde um die Trophäe für die schlimmsten Straßen ein.Schicken Sie uns Fotos von Straßen im Bezirk, die diesen Namen nicht verdienen, an #+neunkirchen.red@bezirksblaetter.at oder posten Sie die Fotos auf www.meinbezirk.at. Vergessen Sie nicht, Ort, Gemeinde und Lage der Straße anzugeben.