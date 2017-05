Schon wieder Zündler am Kindlwald

08.05.2017, 17:04 Uhr

Sechs Brandstellen – das riecht nach Brandstiftung. Die Polizei ermittelt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ab 14.15 Uhr standen die Feuerwehren Döppling, Mahrersdorf, Rohrbach und St. Johann am 8. Mai im Löscheinsatz. Der Kindlwald brannte wieder an mehreren Stellen. Und so wie es aussieht, handelt es sich abermals – das dritte Mal in Folge – um Brandstiftung.Schon bei der Anfahrt nahmen die Feuerwehrleute die Rauchschwaden wahr. "Während der Löscharbeiten wurden entlang eines Weges weitere Brandstellen gefunden. Insgesamt handelte es sich um sechs Brandstellen, die im Wald verteilt waren", schildert Feuerwehrmann Gerhard Zwinz. Mittels Schanzwerkzeug musste der Waldboden aufgelockert werden, um alle Glutnester ablöschen zu können. Zwinz: "Durch das rasche eingreifen der Feuerwehren konnte Schlimmeres verhindert werden."Die vier Feuerwehren standen mit 53 Mann und 8 Fahrzeugen für zweieinhalb Stunden im Löscheinsatz.