Wohnprojekt bis Sommer 2019 fertig

30.04.2018, 00:00 Uhr

Grundeigentümer kontert Moschee-Gerücht.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein Neunkirchner (48) errichtet in der Schillergasse vier Doppelhaushälften zu je 123 Quadratmeter. Und obwohl der gebürtige Türke die Nachbarn über sein Niedrigenergiehaus-Projekt informiert hat, wurde ein Gerücht über Moschee-Pläne in die Welt gesetzt (die BB berichteten). Das ist für den Geschäftsmann befremdlich: "Ich habe vier Objekte in Wien umgesetzt, ohne Probleme. Ich dachte mir, ich baue etwas in meiner Heimatstadt. Aber mit solcher Feindseligkeit habe ich nicht gerechnet." Der Kritik zum Trotz soll das Wohnprojekt bis Sommer 2019 fertiggestellt werden.