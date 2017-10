Zeugenhinweis überführte Einbrecher-Quartett

19.10.2017, 20:58 Uhr

17-Jähriger, 19-Jähriger und zwei 18-Jährige aus dem Bezirk begingen 25 Straftaten.

Bevorzugtes Ziel: Schulen und Gastro-Betriebe

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Bedienstete der Kriminaldienstgruppe Neunkirchen forschten mit Hilfe eines Zeugenhinweises vier Männer im Alter von 17, 19 und 18 Jahren aus. Das Quartett soll zwischen Juni und 9. Oktober dieses Jahres 25 Einbruchsdiebstähle verübt haben."Zu den Tatorten zählen Schulen in Reichenau, Gloggnitz, Ternitz und Neunkirchen, Gastronomiebetriebe in Reichenau, Gloggnitz, Ternitz und Neunkirchen sowie soziale Einrichtungen in Neunkirchen", heißt es aus der Landespolizeidirektion.Die bevorzugte Beute waren Bargeld, Mobiltelefone, Laptops, Tabletts sowie alkoholfreie Getränke und Süßigkeiten. Schadenssumme der Beute: rund 14.500 Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.Bei Hausdurchsuchungen wurden zahlreiche Gegenstände sichergestellt, die den Tatorten zugeordnet werden konnten. Alle Beschuldigten zeigten sich umfassend geständig und wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert.