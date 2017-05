Wettkampferfolge der SPORTUNION KICKBOXEN ASPANG

01.05.2017, 14:49 Uhr

Beim Battle of Austria erreichten Dominik RINGHOFER, Lukas GÖNC, Eva FUCHS und Nicole RABEL im Leichtkontakt Kickboxen jeweils die Bronzemedaille und Wolfgang FERSCHITZ die Silbermedaille.Beim German Open in München konnte Lukas GÖNC viele wertvolle Erfahrungen sammeln.Beim bisherigen Höhepunkt - dem Worldcup in Innsbruck - erkämpfte sich Tina GREMEL die Silbermedaille in der Newcomerklasse U16 bis 50 Kg.Nach drei beeindruckenden Siegen in den Vorrunden musste sich Tina einer starken Kämpferin aus Griechenland im Finale mit 9:7 knapp geschlagen geben. Eva FUCHS, Lukas GÖNC und Dominik RINGHOFER konnten sich ebenso in den Newcomerklassen jeweils den 5. Platz erkämpfen.

Nach dem Turnier ist vor dem Turnier und so machen die Kickboxer aus Aspang am 6.5.17 beim KBH Masters in Graz Station. Die Youngsters in den Altersklassen U16 und U19 werden bei der Juniorchallenge am 27.5. in Mattersburg ihren Konkurrenten keinen Millimeter auf der Wettkampffläche kampflos überlassen. Der absolute Höhepunkt der Wettkampfsaison 2017 sind die Staatsmeisterschaften vom 15. - 18.6. in Schielleiten.