07.09.2018, 17:14 Uhr

Autohaus Orthuber sorgte für einen riesigen aufblasbaren Skoda.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am 7. September wurde die Wimpassinger Wirtschaftsmesse eröffnet. Am 8. und 9. September sollten Sie die Gelegenheit nutzen, um das kulinarische und wirtschaftliche Angebot aus der Region und darüber hinaus in Augenschein zu nehmen.