Am Samstag, 9. Oktober, eröffnete Bildungslandesrätin Daniela Winkler in Anwesenheit zahlreicher Fest- und Ehrengäste sowie den Kindergartenkindern feierlich den zu- und umgebauten Kindergarten der Marktgemeinde St. Andrä am Zicksee.

SANKT ANDRÄ. Mit einem „Tag der offenen Tür“ wurde die neue Bildungseinrichtung ihrer Bestimmung übergeben.

Erste Bildungseinrichtung

Damit sich Kinder im Kindergarten wohl fühlen, braucht es eine entsprechende Betreuung und die nötige Infrastruktur. Mit dem Zu- und Umbau wurde dafür gesorgt, dass die Kleinsten in St. Andrä einen Ort zum Wohlfühlen haben.

"Eine Investition in die Kinder ist eine wichtige Investition in die Zukunft der Gemeinde, denn die Kindergärten bilden in den Kommunen den Grundstein für eine funktionierende Gesellschaft und eine erfolgreiche Entwicklung. Daher müssen wir uns auch von der Meinung verabschieden, dass Bildung mit dem Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen beginnt. Der Grundstock dafür wird mit pädagogischen Inhalten im Kindergarten gelegt“, weiß Landesrätin Winkler.

50 Kindergarten- und 15 Krippenplätze

Der Zu- und Umbau zum Kindergarten in der Marktgemeinde St. Andrä am Zicksee umfasst einen neuen Bewegungs-, Speise- und Therapieraum, bietet aktuell 30 Kindern Platz und ist auf maximal 50 Kindergartenplätze ausgerichtet. In der neu geschaffenen Kinderkrippe, die Platz für maximal 15 Kinder ermöglicht, werden aktuell 12 Kinder betreut.



„Mit Stolz können wir im Burgenland sagen, dass wir Vorreiter bei der Kinderbetreuung sind. Die Einführung des Gratiskindergartens, die bedarfsorientierten Öffnungszeiten und die Verringerung der Ferienzeiten sind wichtige Faktoren für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Burgenland hat sich damit als Familienland positioniert. Deshalb ein herzliches Dankeschön an die Kindergartenleiterin, an die Pädagoginnen und Helferinnen, aber auch an die Vertreter der Marktgemeinde St. Andrä am Zicksee.", schloss Winkler.