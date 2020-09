Auf der Karriereleiter: Lehre mit Matura bringt die Schule zum Job

NÖ. Man sitzt in der Schule. Bis zum Ende der Oberstufe ist es noch ein weiter Weg und das eigens verdiente Geld ist noch in weiter Ferne. Und das alles nur deswegen, weil man die Matura haben möchte. Dabei, ginge das auch ganz anders. Mit dem Modell Lehre mit Matura kann man sowohl Geld verdienen, die Matura machen und hat am Ende des Tages auch noch einen Beruf erlernt.

Beruf und Schule vereint

"Zu Beginn der Oberstufe im Gymnasium bin ich drauf gekommen: Eigentlich, möchte ich nicht mehr untätig in der Schule sitzen. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen und trotzdem eine gescheite Grundausbildung haben", erzählt Sara Handl, ehemaliger Konditor-Lehrling. "Ich habe mich im Internet schlau gemacht und bin dabei auf das Angebot vom WIFI gestoßen."

Das WIFI ist einer der Orte an dem man die Matura nachholen kann. Die Voraussetzungen dafür: Ein aufrechtes Lehrverhältnis. Dieses muss bis zum Abschluss der ersten Teilprüfung bestehen bleiben. Zur Erklärung:

"Bei der Lehre mit Matura maturiert man in vier Fächern. Diese sind Mathematik, Deutsch, Englisch und ein Fachbereichs-Gegenstand. Das kann der Master der Lehre, Betriebswirtschaft, IT, Politische Bildung oder Elektrotechnik sein." Jedes der Fächer wird als Abend- beziehungsweise Wochenendkurs absolviert und dauert rund ein Jahr. Hat man es eilig, kann man auch mehrere Kurse gleichzeitig machen.

"Wie auch in der Schule wurde es zu den Zeiten der Abschlussprüfungen immer stressig. Ein Fach hat mir da gereicht. Alles in allem war Beruf und Schule aber gut miteinander kombinierbar. Der größte Vorteil von Lehre mit Matura war einfach, dass ich mich rein auf Mathematik, Englisch, etc. konzentrieren konnte. Und, ich inzwischen zusätzlich einen Beruf erlernt habe."

Mehr Infos gibts unter anderem auf wifi.at.