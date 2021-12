Näher dran meldet sich heute wieder mit Chefredakteur Christian Trinkl zurück und wir zählen schon die Tage bis Weihnachten. Darum beschäftigen wir uns diese Woche mit der Frage nach dem perfekten Christbaum - woran du diesen erkennst? Wir haben bei einem Experten aus dem Bezirk Melk nachgefragt.

NÖ. Was uns diese Woche sonst noch so beschäftigt ist unter anderem die Omikron-Variante des Corona-Virus und das Demonstrationsverbot vor Spitälern, das Niederösterreichs Freiheitliche im Umkreis von 300 Metern um die Krankenhäuser fordern. Das und vieles mehr gibt's diesmal in der Show!

Hier kannst du die ganze Show ansehen

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Alle Links aus der Show