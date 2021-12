Am 19. Dezember dürfen die Geschäfte, die vom Lockdown betroffen waren, erstmals am Sonntag öffnen. Das sagen die Amstettner dazu.



BEZIRK. „Wir freuen uns sehr, dass im City Center Amstetten nun wieder alle Shops öffnen dürfen. Aufgrund der Vorweihnachtszeit erwarten wir einen hohen Ansturm. Sicherheit und Gesundheit haben nach dem Lockdown weiterhin oberste Priorität", freut sich CCA-Centerleiter Hannes Grubner.

Der "goldene Sonntag"

Erstmals darf das City Center Amstetten auch am Sonntag, den 19. Dezember öffnen. Der "goldene Sonntag", der letzte Sonntag vor den Weihnachtsfeiertagen, soll den vom Lockdown gebeutelten Handel unterstützen, um einen Teil des umsatzstarken Weihnachtsgeschäfts nachzuholen.

"Öffnung bei Bedarf"



Auch Sabine Starkl, die ihr Geschäft für nachhaltige Babykleidung "Mimi & Max" Anfang des Jahres in Aschbach eröffnet hat, darf die Sonntagsöffnung nutzen, da ihr Laden im Lockdown geschlossen war. "Mir fällt auf, dass die Menschen online-müde sind, sie wollen sich ja die Dinge, die sie kaufen, ansehen und angreifen können", erzählt sie. "Mimi & Max" wird aber am 19. Dezember wahrscheinlich nicht geöffnet. "Nur wenn der Bedarf wäre", so Sabine Starkl. Unsere Leser sehen die Sonntagsöffnung zwiegespalten: "Es bürgert sich ja dann nur wieder ein. So wie der Samstag früher. Der war bis Mittag, dann wurde an den Adventwochenenden geöffnet und plötzlich war dies das ganze Jahr so", findet etwa Angelika Hofmarcher. "Warum denn nicht? Es gibt zig andere Berufe, die auch arbeiten", so Thomas Kollner. Eva Steinbauer braucht die Sonntagsöffnung nicht: "Ich hab die ganze Woche Zeit zum Einkaufen", findet sie. Dagmar Herold braucht die Sonntagsöffnung auch nicht: "Genauso wenig wie am 8. Dezember", erklärt sie. "Alle sagen Nein und wenn dann offen ist, rennens alle wieder", findet Gabi Aigi.

Zur Sache

Die Regelung gilt nur für vom Lockdown betroffene Branchen. Daher müssen Supermärkte und Drogerien am 19. Dezember geschlossen bleiben. Handelsbeschäftigte erhalten im Rahmen der Ausnahmeregelungen einen 100-Prozent-Zuschlag und einen Ersatzruhetag. Bis in die 60er Jahre gab es bereits einen Einkaufssonntag in Österreich (4. Advent, der "Goldene Sonntag")

Werden Sie am 19. Dezember einkaufen gehen?