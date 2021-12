In der letzten Ausgabe vor den "Weihnachtsferien" dreht sich bei Näher dran schon alles um das bevorstehende Weihnachtsfest.

NÖ. Dabei werfen wir natürlich trotzdem einen Blick in die Bezirke: in Amstetten schauen wir uns beispielsweise jene Helfer an, die auch während der Feiertage bereit stehen, um uns zu helfen. Außerdem haben wir den Waldviertler Karpfen unter die Lupe genommen und etwas Überraschendes festgestellt. Wir freuen uns weiters auch mit unserem Schwimmstar Felix Auböck, der sich WM-Gold holte.

Dies und alle weiteren Themen kannst du dir hier in der Show ansehen

YouTube eingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Dieser Inhalt wird voneingebettet. Sobald Du den Inhalt lädst, werden Daten zwischen Deinem Browser und YouTube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von YouTube YouTube immer laden. Zustimmen & Inhalt laden

Alle Links aus der Show

Alle bereits abgedrehten Shows findest du unter näherdran.tv