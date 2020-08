Etwa 280 hochbegabte Kinder und Jugendliche nahmen in diesem Jahr an den Talente OÖ Sommerakademien teil. Auf dem Programm standen unter anderem digitale Fotografie, mathematische Berechnungen, aber auch die Auseinandersetzung mit Umwelt und Klimaveränderungen.

OÖ. Im Juli 2020 wurde ein Teil der Sommerakademien der Talente OÖ durchgeführt. Hochbegabte Kinder und Jugendliche konnten unter anderem in Volksschulen in Linz und Lambach experimentieren und sich weiterbilden.

„Corona hatte im heurigen Jahr Auswirkungen auf nahezu alle Lebensbereiche. Vor allem der Bereich Bildung wurde vor große Herausforderungen gestellt. Umso mehr freut es mich, dass die Talente-OÖ-Sommerakademie in diesem Jahr dennoch abgehalten werden konnte. Die Förderung des Interesses an Technik und Naturwissenschaften ist uns in Oberösterreich ein besonderes Anliegen, um neue Anforderungen bewältigen und die Zukunft erfolgreich gestalten zu können“, sagt jetzt Landeshauptmann-Stellvertreterin und Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP).