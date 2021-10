Der AK-Literaturpreis 2021 geht an Mercedes Spannagel, den Publikumspreis erhält Elias Hirschl.

OÖ. Mit ihrem Text „Alle Fische fliegen hoch“ hat die in Wien studierende Autorin Mercedes Spannagel die Jury überzeugt. Die bereits mehrfach ausgezeichnete 26-Jährige gewann den mit 7.500 Euro dotierten AK-Literaturpreis. Die Wahl des Publikums fiel auf den Text „Das Schweigen der Hydraulikpressen“ des Wiener Autors Elias Hirschl, der sich somit über ein Preisgeld von 2.500 Euro freuen durfte.

Mercedes Spannagels Erzählung überzeugte



Insgesamt waren 155 unveröffentlichte literarische Texte eingereicht worden, die sich kritisch mit Themen der Arbeitswelt und der Gesellschaft auseinandersetzen. Eine fünfköpfige Expertenjury – Literaturkritiker Sebastian Fasthuber, Sonja Fröhlich (AK-Kulturabteilung), Ö1-Sendungsgestalter Günter Kaindlstorfer, die Gewinnerin AK-Literaturpreises von 2019, Marie Luise Lehner, und Literaturwissenschaftlerin Johanna Öttl – hat aus allen anonymisierten Einreichungen die fünf besten Texte ausgewählt und die Gewinnerin des AK-Literaturpreises 2021 ermittelt.

Die Erzählung „Alle Fische fliegen hoch“ von Mercedes Spannagel überzeugte die Jury. In genauen Sätzen und mit feinem Sarkasmus erzählt der Text vom wachsenden emotionalen Abstand einer Frau zu ihrer Umgebung. „Mit allen Gegensätzen, die dieser Text nebeneinanderstehen lässt, erzeugt er etwas Drittes, Neues, das in den Lesern selbst entstehen kann und dessen Bewertung uns die Erzählerin völlig überlässt“, so die Jury.

Publikumspreis für Elias Hirschl

Für den Publikumspreis wurden Florian Gantner („Agile Arno“), Elias Hirschl („Das Schweigen der Hydraulikpressen“), Barbi Marković („Mortal Kombat“), Andreas Renoldner („LIEBLOS LIEBEVOLL oder DAHEIM“) und Mercedes Spannagel („Alle Fische fliegen hoch“) nominiert. Die anwesenden Literatur-Fans entschieden sich nach den fünf Lesungen schließlich für den Text von Elias Hirschl, der sich somit über den mit 2.500 Euro dotierten Publikumspreis freuen darf.