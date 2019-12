Am Donnerstag, den 26. Dezember 2019 ging es wieder rund bei der Ü30 Party im empire St. Martin.



Das Motto "Back to the 80ies" wurde durch "GEIER STURZFLUG" bei dieser Weihnachtsparty ganz klar bestimmt. Die deutschen Chartstürmer aus den Achtziger Jahren heizten dem Publikum ordentlich ein.

Am Mainfloor wurde zu den beliebtesten Clubhits der 90er bis heute getanzt. Im Partystadl gab es die größten Fox & Partyklassiker der letzten Jahrzehnte.

Alle Bilder unserer Fotoboox gibt es hier: