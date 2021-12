Die Energie AG erwirtschaftete im abgelaufenen Geschäftsjahr den dritthöchsten Umsatz der Unternehmehnsgeschichte.

OÖ. Im abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete die Energie AG Oberösterreich Umsatzerlöse in Höhe von 2,15 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,85 Milliarden Euro) und kann damit den dritthöchsten Umsatz in der Unternehmensgeschichte verzeichnen. Für den Anstieg verantwortlich waren vor allem die Großhandelspreise im Bereich Strom und Gas, die zu höheren Erlösen bei der Bewirtschaftung von Kraftwerken und Strombezugsrechten, beim Energiehandel und auch im Vertrieb führten. Nicht nur im Segment Energie, sondern auch in allen anderen Segmenten kam es zu Umsatzsteigerungen. Mit einem EBIT (Gewinn vor Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 188,4 Millionen Euro kann das gute Ergebnis des Vorjahres (147,7 Millionen) nochmals deutlich übertroffen werden.

Investitionen in die Infrastruktur

Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen betrugen im vergangenen Geschäftsjahr 215,1 Millionen Euro und lagen damit um 17,9 Millionen Euro (+9,1 Prozent) über dem Vorjahr. Der größte Anteil daran entfiel auf das Segment Netz (48,2 %) sowie auf das Segment Holding & Services (22,5 Prozent), in dem der Ausbau des Lichtwellenleiternetzes enthalten ist.

Mitarbeiter und Ausbildung

Der Personalstand im Konzern ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht gestiegen und lag bei 4.593 Mitarbeitern (FTE), die in drei Ländern für den Energie AG Konzern tätig waren. Die eigene Lehrlingsausbildung der Energie AG ist ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Seit 1943 wurden im Konzern 1.532 Lehrlinge ausgebildet, rund die Hälfte davon ist immer noch im Unternehmen tätig. Im September 2021 begannen 22 Jugendliche, darunter zwei Frauen, ihre Ausbildung als Lehrlinge in den Bereichen Elektro- und Metalltechnik.