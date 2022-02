Johann Balogh ist derzeitiger Bürgermeister der Gemeinde Nikitsch und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Gemeindepolitik zurückblicken.

NIKITSCH. Bereits seit 40 Jahren engagiert sich Johann Balogh für seinen Wohnort. Zuerst als Gemeinderat, dann als Vizebürgermeister und nun seit mittlerweile 30 Jahren als Bürgermeister.

Drei Fragen an den Bürgermeister

Was wird sich in Nikitsch 2022 tun?

Mehrere Bauprojekte stehen an. Es wird ein Ärztezentrum mit zwei Wohnungen gebaut und Kroatisch Geresdorf bekommt ein Feuerwehrhaus sowie weitere Projekte.

Treten Sie wieder als Bürgermeister an?

Das steht noch nicht fest, aus persönlichen und parteilichen Gründen.

Worauf sind sie nach einer so langen Regierungszeit besonders stolz?

Auf die vielen Umgesetzten Projekte wie der Kindergarten, das Rückhaltebecken und noch viele viele weitere.