Bei einem Verkehrsunfall in Oberpullendorf wurden drei Personen unbestimmten Grades verletzt.



OBERPULLENDORF. Heute gegen 9 Uhr fuhr ein 50-jähriger Fahrzeuglenker gemeinsam mit seiner 52-jährigen Gattin in Oberpullendorf auf der Wienerstraße von Stoob kommend in Richtung Ampelkreuzung. Als er verkehrsbedingt anhalten musste, weil ein vor ihm fahrendes Fahrzeug nach links abbog, kam es zum Verkehrsunfall, wobei eine hinter ihm fahrende 55-jährige Fahrzeuglenkerin den PKW des 50-Jährigen übersah und ungebremst auffuhr.



Verletzungen unbestimmten Grades



Bei dem Unfall wurden alle beteiligten unbestimmten Grades verletzt. Die 55-Jährige Fahrzeuglenkerin wurde mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Oberpullendorf überstellt, die beiden anderen Unfallbeteiligten begaben sich selbstständig dort hin.

Sperre der B50



Die beiden beschädigten Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Oberpullendorf geborgen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die B50 im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.