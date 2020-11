Markus Reinfeld liebt es zu gewinnen und wo geht das besser als im Beruf des Anwalts. Seit 2014 arbeitet Herr Reinfeld bei der renommierten Kanzlei DAX WUTZLHOFER UND PARTNER RECHTSANWÄLTE GMBH in Eisenstadt. Sein Lebensmotto „In der Ruhe liegt die Kraft“ versucht er im stressigen Alltag umzusetzen. Probleme und Herausforderungen werden in diesem Sinne ruhig und gelassen angegangen, um sich nicht übermannen zu lassen. Diese wertvolle Erfahrung konnte er sich während seiner Auslandaufenthalte aneignen. Den Zivildienst hat er am jüdisch-historischen Institut in Warschau geleistet, das Studium der Rechtswissenschaften durch Aufenthalte in den Niederlanden und Kalifornien vertieft. Sein fachlicher Fokus liegt auf öffentlichem Wirtschaftsrecht und insbesondere Vergaberecht sowie Verwaltungsrecht. Seit 2018 ist Markus Reinfeld als Rechtsanwalt tätig und setzt sich für seine Kunden ein. Sein beeindruckendstes Kundenerlebnis war ein Freispruch in einem Strafverfahren, wobei die Laienrichter den Berufsrichter überstimmt haben und der Mandant aus der Untersuchungshaft entlassen werden konnte. Jeder Gewinn für einen Kunden ist ein Gewinn für Markus Reinfeld, sei es ein guter Vergleich oder ein positives Gerichtsurteil.

Ein sehr persönlicher Hauptgewinn trifft voraussichtlich im Dezember ein, seine Frau erwartet ein Baby. Wir wünschen der Familie Reinfeld alles Gute für den neuen Lebensabschnitt und erinnern Markus an sein Motto „In der Ruhe liegt die Kraft“ – das gilt erst recht bei durchwachten Nächten und falsch geschnittenen Butterbroten.

Markus Reinfeld ist auch Gründungsmitglied vom BNI Sonnenland. Bereits vor dem Start war er in den Aufbauprozess mit eingebunden und ist als derzeitiger Mitgliederkoordinator, um die fortbestehende Qualität des Empfehlungsmarketings des Chapters bemüht.

Business Network International (BNI) ist das weltweit grösste Unternehmernetzwerk und bietet eine professionelle Plattform für den Austausch von Geschäftsempfehlungen. In der Region Burgenland/Steiermark gibt es 13 BNI-Unternehmerteams mit über 312 Mitgliedern. Interessierte Geschäftsleute können sich über das Unternehmernetzwerk auf der BNI-Website informieren: https://bni-stmk-bgld.at/de/index