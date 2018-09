Schüler der HAK/HAS knacken den Jackpot

09.09.2018, 14:46 Uhr

Oberpullendorf : Sporthotel Kurz |

Hier die ersten Fotos vom 4. Schulball der HAK/HAS/HAK-B Oberpullendorf.

Die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen der HAK und HAS Oberpullendorf setzten mit ihrem Ballmotto alles "auf eine Karte".Um nichts geringeres als den "Jackpot" ging es an diesem Ball-Abend, bei dem alle schon mit der Eintrittskarte einen Hauptgewinn gezogen hatten.Andragoge Mag. Liebentritt führte durch den Abend, der von einer beeindruckenden Polonaise und den Grußworten von Dir. Mag. Friedl und Elternvereinsobfrau Schlögl sowie Schülervertreter Simon Höferer stilvoll eröffnet wurde.Die Schülerinnen und Schüler hatten - unterstützt von ihren Klassenvorständen Mag. Prandl, Dr. Fally und Mag. Müller sowie den Ballorganisatoren DI Pichler und Mag. Tajmel - den Abend aufs Beste vorbereitet. Die neue, stilvolle Gestaltung der Kopfseite der Kurz-Halle tat ihr übriges für ein rundum positives Ballerlebnis.Mit kreativen Mitternachtseinlagen, die unter anderem mit viel Herz dem scheidenden HAK/HAS-Schulwart "Rudi" gewidmet waren, der Tombola und dem Ballköngispaar Yvonne Tanzer und Simon Koo wurde die Nacht zum Tag gemacht und bei sommerlichen Temperaturen gefeiert bis in den Morgen.Super war´s!