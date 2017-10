Gemeinderatswahlen 2017 - Ergebnisse Bezirk Oberpullendorf

01.10.2017, 14:22 Uhr

Die ersten Ergebnisse sind da

Inverlor die SPÖ -6,39%, die ÖVP verbucht ein plus von 6,39%. Die ÖVP ist nun mit einem Mandaten mehr im Gemeindrat vertreten.Auch inhaben die Wahllokale bereits geschlossen. Hier hat weiter die SPÖ das sagen, im Gemeindrat hält sieben Mandate, die ÖVP sechs. konnte sich der langjährige Bürgermeister Freidrich Kreisits gegen "Newcomer" Thomas Niklos von der ÖVP durchsetzten. Im Gemeinderat bleibt der Mandatsstand allerdings gleich.



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Gemeinderatswahl Burgenland 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/gemeindeBurgenland2017/...



Ihr Browser kann leider die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl Burgenland 2017 nicht anzeigen!

Sie können die eingebettete Seite über den folgenden Link aufrufen: https://wahl.meinbezirk.at/bmBurgenland2017/10800....

bleibt in "schwarzer Hand": die ÖVP hat ihren Vorsprung auf die SPÖ ausgebaut und gewinnt Stimmen dazu. Die SPÖ verliert zwei Gemeinderatsmandate, die ÖVP hält nun bei 14, die SPÖ bei fünf Mandaten.Inhat die SPÖ +11,69 Prozent für sich verbuchen können. Die Aktive Dorfliste büßte Stimmen ein, ebenso die ÖVP.In der Großgemeindekonnte die SPÖ ihren Vorsrpung ausbauen und ist jetzt im Gemeinderat mit 12 Mandaten vertreten. Die ÖVP fiel zurück und muss jetz mit acht Mandaten zurfrieden geben. Die Freie Liste Mannersdorf trat heuer das erste mal an und konnte ein Mandat holen.Die ÖVPkonnte ihren Vorsprung im Gemeinderat ausbauen, die SPÖ mit fiel zurück und ist jetzt mit acht Mandaten vertreten.Infiel die SPÖ im Gemeinderat etwas zurück, die ÖVP/LW erhielt 39,67% der Stimmen, der Mandatsstand bleibt allerdings gleich.Die ÖVPbaute ihren Vorsprung auf 52,68% leicht aus, auch die SPÖ hat ein kleines plus.Inkonnte sich Bürgermeister Werner Hofer von der SPÖ gegen den ÖVP Kandidaten Andreas Bauer von der ÖVP durchsetzen.Inkonnte sich der langjährige Bürgermeister Freidrich Kreisits mit 56,42% derStimmen gegen "Newcomer" Thomas Niklos von der ÖVP durchsetzten.Inbleibt ÖVP Ortschef Ewald Bürger mit 76, 50% der Stimmen an der Spitze. Vizebürgermeister Thomas Ruf erhielt 23,50% der Stimmen.Christian Rohrer von der ADL bleibt in LBürgermeister, er erhielt 49,80% der Stimmen.hat mit Johann Horvath einen neuen SPÖ Bürgermeister, Johann Plemenschitz von der SPÖ muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.hat sich mit 55,99% für Anton Wiedenhofer von der ÖVP entschieden, Alois Bader erhielt 44,01% der Stimmen.Inkonnte Bürgermesiter Markus Landauer erneut punkten , für ihn entschieden sich 61,95% der Wähler.