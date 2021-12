SMS Oberschützen organisierte Spendenaktion für den Sterntalerhof.

OBERSCHÜTZEN. Beeindruckende 1.550 Euro wurden im Rahmen der von der 3bs und Pädagogen Thomas Klein veranstalteten Sammelaktion für den Sterntalerhof gespendet. "Gerade in Zeiten wie diesen, in welchen wenige Charity Veranstaltungen stattfinden dürfen, ist es besonders wichtig, an jene Menschen zu denken, welche schwere Schicksalsschläge einstecken mussten. Danke für euer herausragendes Engagement!", freut sich auch Dir. Daniel Karacsonyi.