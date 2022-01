Die Volksschule Jabing setzt immer wieder attraktive Projekte um.

JABING. Die Volksschule Jabing setzt als innovative Schwerpunktschule auf Individualisierung und die Förderung der Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler. Aktuell besuchen die zweiklassige Volksschule etwa 35 Kinder.

"Um diese grundlegenden Ziele unseres pädagogischen Handelns zu erreichen bedarf es der achtenden und reversiblen Haltung gegenüber dem Kind, der besonderen Berücksichtigung der Stärken und Schwächen sowie der damit verbundenen optimalen Förderung der Eigenverantwortung", so Direktorin Birgit Taschler, die auch die einheitlichen von reformpädagogischen Ansätzen geprägten Pädagogik während der gesamten Volksschulzeit hervorstreicht.

In der Experimentierwerkstatt widmeten sich die Schüler dem Thema Luft.

Drei Eckpfeiler

Die zweiklassige Volksschule ist durch drei wesentliche Eckpfeiler geprägt:

Dem Lernen in altergemischten Gruppen: Das bedeutet, dass die Kinder in vielen Bereichen von der 1. bis zur 4. Schulstufe gemeinsam Lernen. Das Lernen voneinander und miteinander wird dabei eifrig geübt.

Die Schulkinder arbeiten mit Plänen und werden so möglichst früh in die Eigenständigkeit und Eigenverantwortung geführt, nach dem Motto: Hilf mir, es selbst zu tun! „Wir Lehrerinnen verstehen uns als Lernbegleiterinnen auf diesem Weg", meint Direktorin Birgit Taschler.

Der Inklusion: Die Volksschule Jabing ist eine Inklusionsschule, das bedeutet, dass Kinder mit besonderen Bedürfnissen willkommen sind. Das pädagogische Team der Schule sieht dies als ihren gesellschaftspolitischen Auftrag.

Abwechslungsreiche Aktivitäten

Die flexible Grundschule bietet im gesamten Schuljahr immer wieder verschiedene Projekte, um den Schülern den Unterricht abwechslungsreich und informativ zu gestalten.

So genossen die Kinder mit viel Begeisterung die Bewegung im Schnee. Da werden Vögel gefüttert und beobachtet, Schneespiele gemacht.

"Bei der Experimentierwerkstatt wurde ein Versuch mit einem Partner/einer Partnerin ausgewählt, dann der Gruppe präsentiert und schließlich wurden alle Versuche ausprobiert. Die Kinder waren begeistert dabei und haben zum Thema „Luft“ viel Interessantes herausgefunden", so Taschler.

Mit Basteleien bereiteten sie sich auf Weihnachtszeit vor und erarbeiteten auch die unterschiedlichen Brauchtümer von Weihnachten in anderen Ländern. "Das wurde als klassenübergreifendes Projekt umgesetzt. Die Kinder lasen Texte, gestalteten Plakate und präsentierten dies dann. Die Altersgemischtheit trug unserem Konzept des gemeinsamen differenzierten Arbeitens und des aufeinader Rücksichtnehmens und gegenseitigen Helfens Rechnung. Die Aufregung und Freude war groß", berichtet die Direktorin.