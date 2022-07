Rechnitz punktet mit touristischen Attraktionen und schöner Natur.

RECHNITZ. Das Natur-Mountainbike-Paradies rund um den Geschriebenstein ist seit Mitte Mai geöffnet und die neueste Attraktion in Rechnitz.

Dieses bietet über 40 Kilometer Radstrecken, drei Uphill- und drei Downhill-Trails mit über 25 verschiedenen Varianten und erstreckt sich auf über 300 km². Die Trails, die von der Passhöhe des Geschriebenstein nach Lockenhaus und nach Rechnitz führen, sind seit 14. Mai 2022 geöffnet. Neben dem in der Umsetzung befindlichen Bahnradweg sind die Trails ein weiteres Angebot für den Radtourismus. Daran angelehnt, plant die Gemeinde auch ein neues Architekturprojekt und Infrastrukturmaßnahmen für den Stausee, der im Sommer viele Gäste anlockt und idyllisch gelegen, jede Menge Badespaß inmitten der Natur bietet.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Straßenbau bis Wohnbau

Die Gemeinde investiert zudem in Straßensanierungen. Aktuell werden die Haydngasse und Lisztgasse erneuert. "In den nächsten Jahren steht auch eine Sanierung des Feuerwehrhauses an. Die Wohnungen in der Badgasse sind fertig, die letzte ist mittlerweile vergeben. Für den Bauhof haben wir ein Kommunalfahrzeug angekauft", berichtet Bgm. Martin Kramelhofer.

"Wir haben in der Wiesengasse zudem Baugrund zu vergeben", ergänzt er.

Foto: Michael Strini

hochgeladen von Michael Strini

Drei Fragen an Bürgermeister Martin Kramelhofer

Theatergruppe lüftet "Das Geheimnis des Thomas Daniel"

Gemütliches Sommerfest im Schlosspark

Rechnitzer Karl Simon holt mit "Bricks" Sieg in Italien

Erste Gürtelprüfungen beim ASKÖ Shotokan Karate Do

Christin Breuil Pala in der Galerie Reichermühle

Martina Parker mit Gartenkrimi "Hamdraht" im Schlosspark