Das Autohaus Schwarz hilft. SOS-Kinderdorf bietet einige Tipps für den Corona-Sommer an.

OBERWART/PINKAFELD. Das Autohaus Schwarz Oberwart stellt dem SOS-Kinderdorf Pinkafeld für eine Woche gratis ein Leihauto zur Verfügung. „Normalerweise wären viele unserer Kinder in Caldonazzo/Italien, wo wir schon seit Jahrzehnten hinfahren. Heuer war es leider Corona bedingt nicht möglich und so verbringen wir unsere Ferien in Österreich. Damit wir mobil bleiben, haben wir dringend, ein zusätzliches Auto gebraucht. Es ist schön zu wissen, wo man anklopfen kann, um ein offenes Ohr für unsere Anliegen zu finden. Danke an den GF Dieter Schwarz für diese spontane Hilfe“ so Marek Zeliska, SOS-Kinderdorfleiter Pinkafeld.

Sieben Tipps für den Sommer

Die Folgen von Corona stellen auch für andere Familien viele Sommerpläne komplett auf den Kopf. Diese sieben Tipps vom SOS-Kinderdorf helfen, die Familienferien im Corona-Sommer anders zu planen: