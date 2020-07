WOLFAU. Die Arbeiten am Zubau der Volksschule liegen in den letzten Zügen. Ab dem neuen Schuljahr wird Nachmittagsbetreuung auch in der Volksschule möglich sein.

Küche, Speiseraum usw.

Um eine angemessene und zeitgemäße Nachmittagsbetreuung gewährleisten zu können, wurde die Volksschule um eine Küche, einen Speiseraum und einen Aufenthaltsraum erweitert. In Zubau und Einrichtung wurden rund 400.000 Euro investiert. Bis zum Herbst müssen sich die Schulkinder noch gedulden, denn bis dahin findet die Nachmittagsbetreuung noch im Kindergarten statt.