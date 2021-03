Carina Laschober-Luif: "Wälder sind in Krisenzeiten wichtiger denn je!"

PINKAFELD. Anlässlich des internationalen Tag des Waldes weist VP-Agrarsprecherin Carina Laschober-Luif auf die wichtige Bedeutung der Wälder hin: „Holz ist einerseits Wirtschaftsmotor und sichert viele Arbeitsplätze in ländlichen Regionen. Der Wald steht aber auch für Nachhaltigkeit und aktiven Klimaschutz.“

Im Burgenland ist ein Drittel der Fläche von Wald bedeckt. Rund 4.000 Menschen sind in der burgenländischen Forstwirtschaft und holzverarbeitenden Betrieben beschäftigt. „Die Forstwirtschaft sichert wichtige Arbeitsplätze. Eine nachhaltige Waldbewirtschaftung ist deshalb auch in Zukunft unverzichtbar. Das Ziel muss weiterhin sein, gesunde, schützende und produktive Wälder zu erhalten und an die nächste Generation weiterzugeben. Das Investitions- und Entlastungspaket der Bundesregierung für die Land- und Forstwirtschaft schafft genau diese Perspektive“, so Laschober-Luif.