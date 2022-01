Schon oft war ich auf der Ringwarte, die am Ringkogel dem Hausberg von Hartberg, thront. Man kann mit dem Auto auf den Ringkogel rauffahren, wo ein größerer Parkplatz ist und man verschiedene Runden gehen kann.

Heute hatte ich in Hartberg zu tun und nachdem so herrliches Wetter ist, beschließe ich einen Teil des Brühlweges zu gehen. Ich fahre ein Stück die Ringstraße hoch und parke an einen kleinen Parkplatz.

Die ersten paar Minuten gehe ich rechts der Straße, dann wechsle ich die Seite - hier ist der Eingang, der mit einer Schautafel und eine riesigen Winterlinde nicht zu übersehen ist.

Erst geht es recht gemütlich und wenig steigend durch die klammähnliche Brühl. Links und rechts des Weges fließt das Wasser. Es plätschert und blubbert neben mir und immerwieder zeigen sich wunderschöne Eisformationen am Rand oder auch über dem Wasser - kristalline Spitzen, runde Eisbällchen oder sonstige Eismuster. Bald wird es steiler und ich langsamer. Ich genieße die eisige, frische Luft und den tiefblauen Himmel, der zwischen den Bäumen zu sehen ist.

Es gibt viele Bänke und auch "Hocker" aus Holzstämmen, die zum Verweilen einladen. Ich hab mir sicherheitshalber auch eine kleines Sitzkissen mitgenommen, welches mir jetzt gute Dienste erweist.

In der Brühl gab es mal eine Klause - heute erinnert eine Schautafel und eine "Madonna" in ihrem blauen Daheim daran. Am Hang kann man gesetzte Steine erkennen - vielleicht stand sie dort?

Weiter oben gibt es eine verfallene Mühle, früher standen einige am Bach.

Ich gehe ca. 1 km bis ich wieder zur Ringstraße komme. Hier habe ich einen weiten Blick und sogar die Ringwarte kann ich oben am Kogelgibpfel erkennen. Soweit gehe ich nimmer - ich drehe um und gehe die gleiche Strecke wieder nach unten.

Inzwischen hat sich der Sonnenstand auch etwas verändert und ich kann wieder schöne Sonnenstrahlenfotos machen.

Es gibt einen Peter-Rosegger-Rundwanderweg mit ca. 8 km, der in Hartberg startet. Auch ein Laternderlweg ist auf der Karte eingezeichnet. Sicherlich auch im Sommer ein Genuß, da man im Schatten und neben erfrischendem Wasser wandert. Der Themenweg und die Bewerbung wurde vom Leader.Projekt Stadt.Land.Garten: Harberg unterstützt.

Im September bin ich durch den Stadtpark zum Schloß spaziert, was aufgrund der Blütenpracht wunderschön war.

Ich wünsche euch viel Freude beim Anschauen meiner Momentaufnahmen und begleiten auf meiner Fotostrecke