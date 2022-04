Das Waldviertel ist seit mehr als 15 Jahren mein Lieblingsurlaubsgebiet und mein Aufenthaltsort ist immer die Frauenwiesalm in der Nähe von Langschlag. Vor einer Woche hat mich eine Freundin zu sich nach Jaidhof eingeladen. Die Ortschaft liegt in der Nähe von Gföhl im Bezirk Krems und somit im südöstlichen Waldviertel - ein Bereich den ich noch nicht näher erforscht habe.

Gestern steige ich in Friedberg in den Zug - 3mal Umsteigen - und in Krems werde ich abgeholt. Ich freu mich sehr über die Möglichkeit, weil ich auch glaube, dass mir Luftveränderung und ein Umgebungswechsel gut tut.

Heute habe ich einen Spaziergang zum Schloß Jaidhof gemacht. Der Schloßhof und der Schloßpark sind frei zugänglich. Im Wald zieren Unmengen von Buschwindröschen den Waldboden und auch ein Teich befindet sich hier. Das Schloß ist der Hauptsitz der Priesterbruderschaft St. Pius. X.

Der erste Eindruck von meinem Aufenthaltsort ist voll schön. Schon gestern Abend habe ich das bei einer kleinen "sightseeing-tour" mit meiner Freundin festgestellt. Schöne, ländliche, offene Flächen, Wälder und viele Teiche sind in meiner nächsten Umgebung. Es gibt auch 2 vierbeinige Begleiter, die Lani und den Miro. Die Lani erinnert mich sehr an meinen Lucky, den ich vor 2 Jahren im Alter von 17 Jahren verabschiedet habe😥.

Es gibt hier ein gutes Freizeitangebot, auch die Kampstauseen sind in der Nähe. Auch Wanderwege zwischen 6 und 20 km gibt es einige hier - leider momentan nichts für mich - aber auch die kleinen Spaziergänge tun gut - und besonders gut tut es mir wieder einmal NEUE Wege zu gehen😍.

Ich wünsche euch viel Freude beim Begleiten und vielleicht besucht ihr ja auch mal das Waldviertel? Oder wart schon da? Alles Liebe euch