Nach dem ostersonntäglichen Essen hatte ich Lust auf einen Spaziergang. Ich finde heute ist ein fantastischer Ostersonntag - strahlendblauer Himmel und der Wind rüttelt an den zartgrün belaubten und blühenden Ästen. Einige Schmetterlinge flatterten um mich herum und die Vögel zwitscherten um die Wette.

Ich halte Ausschau nach frischen Kräutern und finde Brennnesseln, Giersch, Vogelmiere. Ein bisschen von diesen pflücke ich, dazukommen noch einige Blüten von den Bäumen. Ich habe vor mir einen gesunden Smoothie zu machen. Die Kräuter haben besondersviele Mineralstoffe und auch Vitamine. Beachten muss man, das man nicht neben der Straße pflückt.

Zuhause gebe ich einen Teil - habe doch etwas zuviel gepflückt - mit 1 Orangen und 1 Apfel in den Mixer und los gehts. Am liebsten trinke ich den Smoothie mit etwas Mineralwasser aufgespritzt - richtig erfrischend.

Weil mir etwas übrig geblieben ist, hole ich mir aus meinem Garten noch 2 handvoll Löwenzahnblüten. Zitronenmelisse ist auch schon pflückbereit - mit den übrigen Kräutern und 2 Orangen setzte ich noch einen Sirup an. Erstmal alles mit ca. 1,5 lt. Wasser in den Kühlschrank. Morgen wird alles kurz aufgekocht, ausgedrückt, Zucker und Zitronensäure dazu und fertig ist ein gschmackiger Kräutersirup. Es gibt unzählige Rezepte im Netz und ich wandle sie immer ab - so das ich mit dem was ich grad habe Sirup kochen kann.

Vielleicht habe ich euch ein bisschen Inspiriert und mögt auch etwas Grünes trinken und/oder den Sirup probieren?